Santa Marinella, presentato il Match di boxe tra D'Ortenzi e Lamela: appuntamento stasera, diretta Rai

Un nuovo appuntamento d’assoluto prestigio a Santa Marinella presso il nuovo Palazzetto dello Sport, gioiello dell’impiantistica sportiva locale, riqualificato e inaugurato lo scorso maggio. La Boxe sarà la grande protagonista. Torna sul ring l’eterno Luca D’Ortenzi, per giocarsi la cintura EBU silver dei medio massimi. Una sfida che per settimane ha preparato su Ragomadov ma che, col belga costretto al forfait, adesso descriverà i suoi sogni passare dall’esperto spagnolo Carlos Alberto Lamela. 32 anni, sarà l’ultimo step tra Luca e quel titolo continentale in questa specialità che insegne da anni, ormai, per coronare percorso e carriera fin qui narranti tre titoli internazionali e quella laurea in campione d’Italia pesi massimi 2019. Le gesta di Luca D’Ortenzi e Carlos Lamela saranno riprese e trasmesse in diretta dalla tv di stato, la Rai. Un appuntamento che allerta e entusiasma tutta la Federazione, così come Guidonia, città natale del campione azzurro. Una serata di sport organizzata dalla Santa Marinella Ring del maestro Maurizio Sebastiani, per la quale rappresentava figurava in conferenza il figlio Alessandro accompagnato da tutti i suoi atleti, e chiaramente dalla Promo Boxe Italia di Mario Loreni, il quale torna in prima linea con un altro evento sulla Perla del Tirreno come nel 2023. L’evento ha avuto il contributo e il supporto del Comune di Santa Marinella. In via Cicerone 25 è stato appena presentato l’evento all’Aula Consiliare. A far gli onori di casa l’assessore allo Sport, Marina Ferullo: “Grande orgoglio. Grandi campioni. Grande spettacolo per la città, una città che torna predisposta allo sport internazionale. Trionfino lealtà e sportività, come ci insegna la Boxe”. Quindi parola al massimo volto della Promo Boxe Italia, Loreni: “Domani di scena Luca, un campione che ha ottenuto poco in base a quanto vale, a livello internazionale. Domani sera avrà la possibilità di riscattarsi. L’avversario spagnolo sarà di livello. Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale che anche quest’anno ci ha accolto. E un arrivederci all’anno prossimo!”. Interviene anche D’Ortenzi: “Evento in diretta RAI, organizzato alla grande, in un palcoscenico come Santa Marinella. Sono gli eventi per cui noi pugili professionisti siamo fieri di far parte di questo movimento. Sono pronto, sia fisicamente che mentalmente”. Un’Aula Consiliare invasa da ragazzi e appassionati dall’ASD Santa Marinella Ring rappresentata da Alessandro Sebastiani, che esprime tutta la sua emozione: “Da 42 anni operiamo nel settore, non sono pochi, frutto di impegno di impegno, costanza e passione. Una passione riconosciuta anche dal Coni. Ringrazio tutti, dall’Amministrazione alla Federazione, sarà una grande possibilità per i nostri giovani santamarinellesi per appassionarsi ancora di più”. Dunque il locale che abbraccia il Nazionale. Fermento e conto alla rovescia. Prima della presentazione il classico, fascinoso e rituale appuntamento con la missione del peso. Presente anche il Supervisor EBU, Enza Jacoponi. L’appuntamento clou è previsto per le 23:00, la serata partirà però alle ore19:00, con sfide di alto livello per avvicinare gli appassionati alle varie discipline. Sul ring torna anche il capitolino Micheli, poi Weslati, quindi Magrì ed Eryilmaz. E infine Luca D’Ortenzi contro Carlos Lamela.