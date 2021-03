Share Pin 2 Condivisioni

Santa Marinella, festeggiamenti di San Giuseppe: si potrà partecipare alle celebrazioni religiose

Domani, San Giuseppe, festa del Patrono di Santa Marinella, benché a causa dell’entrata in vigore dell’ultimo Decreto che ha inserito il Lazio nelle Zona Rossa non sia stato possibile organizzare nessun evento o festeggiamento si potrà partecipare alle due celebrazioni religiose promosse dalla Parrocchia di san Giuseppe.

La Prima Santa Messa della giornata si svolgerà la mattina alle ore 11,30 mentre la Messa Solenne in onore del Santo sarà officiata dal parroco Don Salvatore Rizzo alle ore 18,30 entrambe alla chiesa di san Giuseppe in via della Libertà. È stato previsto un ingresso contingentato dei fedeli all’interno della chiesa dove non potranno essere presenti più di 100 persone. Altri fedeli sempre indossando la mascherina e rispettando il distanziamento potranno seguire la cerimonia sul sagrato all’esterno della chiesa attraverso gli altoparlanti. Al termine della celebrazione tutti i partecipanti saranno invitati ad uscire lentamente utilizzando le tre porte d’ingresso della Chiesa.

Alla cerimonia sarà presente il sindaco Pietro Tidei e una rappresentanza dell’amministrazione comunale, delle associazioni di volontariato e delle forze dell’ordine, Polizia Locale, Carabinieri e Capitaneria di Porto. “Tutti i cittadini che non potranno assistere in presenza alla funzione religiosa potranno seguire la messa serale anche in diretta via streaming – ricorda il sindaco Tidei – sarà infatti trasmessa su facebook da Telesantamarinella.

Rispettiamo tutti le regole evitiamo soprattutto se si appartiene a categorie fragili, ogni tipo di rischio limitando alle sole urgenze gli spostamenti e le uscite dalla propria abitazione”

Il Sindaco Pietro Tidei