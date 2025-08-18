Santa Marinella, Estate Solidale: altri appuntamenti per il mese di agosto –
A Santa Marinella, proseguono gli appuntamenti del programma Estate Solidale 2025 al Parco Martiri delle Foibe, con eventi imperdibili dal 21 al 23 agosto.
- 21 agosto: Prometeo, cover band di Renato Zero, in concerto.
- 22 agosto ore 21:30: Serata Latino-Americana, per ballare e divertirsi in compagnia.
- 23 agosto ore 21:30: Para Dance con Marco Galli e Greta Cinotti in “Non sono il tuo eroe”, seguito da Claudio Sciara con il suo spettacolo di cabaret “Storie di ordinaria follia” e “Vado come un Treno”.
Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.