Otto nuove fotocamere per il controllo ambientale a Cerveteri: Polizia Locale si aggiudica un finanziamento di 25mila euro

Il Vicesindaco di Cerveteri Riccardo Ferri si congratula con la Comandante Cinzia Luchetti e augura un buon lavoro a tutto il personale del Comando

“Un contributo di 25mila euro ottenuto da Città Metropolitana di Roma Capitale, ai quali si aggiungono 3mila euro di fondi comunali per l’acquisto di otto nuove fotocamere per il controllo ambientale. Uno strumento fondamentale per la tutela del territorio, purtroppo non risolutivo, ma sicuramente un deterrente di grande importanza contro l’abbandono dei rifiuti e reati contro il territorio”.

Ad annunciarlo è Riccardo Ferri, Vicesindaco e Assessore alla Polizia Locale del Comune di Cerveteri, nel rendere noto l’aggiudicazione da parte del Comando di Polizia Locale del contributo per l’acquisto di sistemi di videosorveglianza nel territorio.

“Come prima cosa ci tengo a complimentarmi con la nostra Polizia Locale ed in particolar modo con la Comandante Cinzia Luchetti per il lavoro svolto, fondamentale per l’aggiudicazione del contributo – ha dichiarato il Vicesindaco Riccardo Ferri – posizioneremo queste 8 nuove videocamere nelle zone più sensibili del territorio, in quelle dove purtroppo, maggiormente, rileviamo reati nei confronti dell’ambiente”.

“In questi mesi sono molteplici i contributi ottenuti dalla Polizia Locale per l’acquisto di strumentazione idonea al controllo del territorio – aggiunge il Vicesindaco Riccardo Ferri – tra i tanti ricordo gli ulteriori 20mila euro per i droni e la relativa formazione degli agenti, un altro sistema utile per sorvegliare Cerveteri ed in particolar modo le zone di campagna anche dall’alto. A questo, si aggiungono alcuni fondi stanziati dall’Amministrazione comunale in fase di equilibri di bilancio sempre per le attività di Polizia Locale”.

“Sempre per quanto riguarda il Comando – conclude Ferri – da inizio agosto hanno preso servizio due nuovi agenti a tempo determinato. Saranno con noi fino al 31 gennaio del 2026. A loro e a tutto il personale della nostra Polizia Locale, il mio ringraziamento e l’augurio di un buon lavoro”.