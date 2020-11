Share Pin 23 Condivisioni

Parte il progetto per l’installazione dei punti di ricarica per le auto elettriche in città

Santa Marinella, Enel X inizia l’installazione delle colonnine di ricarica –

Dopo mesi di attesa, la mobilità elettrica fa passi avanti a Santa Marinella: il Sindaco Pietro Tidei annuncia l’installazione delle prime colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

Enel X è in procinto di installare i propri punti di ricarica in città: per ora si parla di cinque postazioni distribuite in maniera uniforme tra Santa Marinella e Santa Severa.

I lavori dovrebbero partire mercoledì 18 novembre ed interessare le seguenti aree del Comune:

Via delle Colonie

Via dei Cipressi, davanti al cimitero

Via Lago d’Iseo a Santa Severa, in località Grottini

Via Giunone Lucina, sempre a Santa Severa

Zona 167

“Le altre in centro storico verranno installate appena arriverà il nulla osta paesaggistico”, garantisce Tidei.

“Un altro grande passo verso la mobilita sostenibile e contro ogni forma di inquinamento”, conclude il Sindaco.