Santa Marinella e Santa Severa: nasce il nuovo Circolo di Sinistra Italiana – AVS –

Dal gruppo di Sinistra Italiana a Santa Marinella e Santa Severa riceviamo e pubblichiamo

Sabato 16 gennaio è stato costituito ufficialmente il Circolo di Sinistra Italiana a Santa Marinella e Santa Severa, segnando l’avvio di un percorso politico nuovo per il territorio. L’iniziativa vuole essere un punto di riferimento per chi crede in una politica fondata su giustizia sociale, sostenibilità ambientale e partecipazione democratica.



Il Circolo nasce con l’obiettivo di riconnettere i cittadini alle istituzioni e di portare sul territorio i temi nazionali del partito, traducendoli in proposte concrete per le esigenze locali. Al centro del progetto c’è la volontà di superare le frammentazioni del passato, costruendo un’alternativa politica attraverso il dialogo e l’impegno diretto con le persone.



Una guida per il futuro



A guidare il Circolo sarà Maura Chegia, eletta Segretaria, affiancata da Arcangelo Marzola come Tesoriere. La loro nomina è il risultato di un confronto approfondito tra persone provenienti da diverse esperienze di sinistra, unite dalla volontà di tracciare una strada comune.



“Vogliamo offrire risposte concrete alle sfide del nostro tempo”, ha dichiarato Maura Chegia. “I nostri valori sono chiari: uguaglianza, giustizia sociale, libertà. Politiche che mettano al centro le persone, la dignità, il contrasto a ogni forma di discriminazione e razzismo. Siamo imprescindibilmente antifascisti.”



Guardare avanti, non indietro



La linea del Circolo è orientata al futuro. “Abbiamo molto lavoro davanti a noi, dal referendum sulla giustizia alle prossime elezioni amministrative”, ha sottolineato la Segretaria. “Non ci faremo trascinare in polemiche sterili o in rancori del passato. Santa Marinella merita un dibattito serio, basato su idee concrete e realizzabili, non su ricostruzioni di chi ha fatto cosa negli anni passati, in discontinuità col passato politico del paese.”



Il progetto intende coniugare le dinamiche locali con i temi nazionali: transizione ecologica, diritti, politiche del lavoro, pace, difesa del bene comune e trasparenza amministrativa. “Non si tratta di cancellare la storia, ma di ripartire con slancio vero, senza il peso di appartenenze pregresse o logiche superate”, ha aggiunto Chegia.



Proposte concrete dal territorio



Il Circolo si propone di portare soluzioni verificate, guardando agli esempi virtuosi di altri comuni che hanno prodotto risultati tangibili. “Vogliamo parlare di modelli che funzionano, adattarli alla nostra realtà e discuterne apertamente con i cittadini”, ha spiegato la Segretaria. “Questa è la politica che ci interessa: quella delle soluzioni, non degli slogan vuoti o delle provocazioni da social.”



L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: “Non siamo solo un circolo, ma un luogo di incontro e proposte. Invitiamo tutti, di ogni età e provenienza, a unirsi a noi per costruire insieme una visione di sinistra moderna e inclusiva. Abbiamo una città che ci attende e idee chiare su come trasformarla.”

Sinistra Italiana Santa Marinella e Santa Severa

[email protected]