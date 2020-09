Share Pin 10 Condivisioni

Trasportata in ospedale non sarebbe in gravi condizioni

Santa Marinella, donna investita su via Valdambrini

Una donna sarebbe stata investita poco fa a Santa Marinella davanti al fontanile nei pressi del semaforo di via Valdambrini. La donna, per cause da accertare, sarebbe stata investita mentre era sulle strisce pedonali.

Sul posto è intervenuta la polizia locale e l’ambulanza della Misericordia che ha trasportato la malcapitata presso l’ospedale di Civitavecchia.

Le sue condizioni non sembrerebbero gravi.