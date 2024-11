Santa Marinella, domani visita guidata alla limonaia –

Nonostante la cattiveria e i goffi tentativi di strumentalizzazione da parte di alcuni soggetti, la prima limonaia di Santa Marinella continua a crescere e portare ottimi frutti su uno dei tratti per anni abbandonato, inaccessibile, sporco, dove sorgeva mondezzaio di vario tipo, oggi più paesaggistico del territorio, a due passi dal mare e che offre grande valore aggiunto alla città di Santa Marinella e Santa Severa che possono così vantare di avere una prima limonaia sul territorio con un’esposizione di agrumi, colori e profumi – lo dichiara il sindaco Pietro Tidei annunciando che martedì 12 novembre alle ore 11.30 il l primo frutteto del territorio potrà essere visitato al fianco dell’amministrazione comunale e del personale tecnico competente. “Sarà un’importante occasione – prosegue Tidei – per verificare lo stato di avanzamento della piantumazione dei 1.200 limoni posizionati ad hoc con la guida necessaria di un tecnico. Ricordiamo infatti che la limonaia è un bene comune e che rappresenta a tutti gli effetti un impianto in essere pertanto non un parco pubblico da poter visitare liberamente. Martedì però sarà possibile percorrere l’intero terreno e stimolare le nostre curiosità, constatando l’effettiva meraviglia che continua a crescere nel tempo. Dopo tanto impegno e determinazione quel sogno che si pensava non sarebbe mai divenuto realtà, oggi è sotto gli occhi di tutti.

La cittadinanza è invitata a pendere parte alla visita e la sua presenza sarà molto importante soprattutto nei confronti di quei detrattori che hanno gettato fango e maldicenza su un’opera di fondamentale importanza sotto il profilo ambientale e di rigenerazione urbana e che offre una grande opportunità di crescita sia al livello ortofrutticolo che turistico per la nostra città”.

Il Sindaco

Pietro Tidei