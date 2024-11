Santa Marinella, successo per la giornata dedicata alle vaccinazioni –

Si è rivelata un successo la giornata dedicata alle vaccinazioni, proposta dal Comune di Santa Marinella e organizzata dalla Asl Roma 4.

“Siamo stati molto soddisfatti nel vedere che in tanti hanno aderito a questa iniziativa. Abbiamo messo a disposizione l’Aula “Silvio Caratelli” al personale sanitario di Asl Roma 4, che ringrazio a nome dell’Amministrazione per la disponibilità-ha affermato il sindaco Pietro Tidei-

E’ stata un’occasione “extra”, integrativa e non sostitutiva, raccomandata dal Servizio Sanitario Regionale. Una proposta attesa e apprezzata dalla Comunità, che ha risposto con entusiasmo”, ha concluso il Sindaco.

“La grande affluenza di cittadini registrata durante l’Open Day dimostra che queste iniziative sono accolte positivamente dalla popolazione- ha affermato il consigliere con delega alla sanità Alessio Manuelli-

Il servizio messo a disposizione dei cittadini lunedì mattina ha in qualche modo agevolato l’accesso alle vaccinazioni, presidio importante di protezione e prevenzione. L’Open Day Vaccinale rappresenta una strategia per raggiungere in maniera capillare l’utenza e al tempo stesso aumentare l’adesione alla campagna vaccinale.

Stiamo cercando di organizzare con Asl un’altra giornata per poter consentire a tutti di usufruire di questa opportunità, che ricordo non necessita di prenotazione ed è ad accesso libero. Per chi non può partecipare a queste iniziative, ricordo che può rivolgersi al proprio medico di famiglia o alle sedi di Asl Roma 4 per sottoporsi alle vaccinazioni e ricevere tutte le informazioni”, ha concluso Manuelli.

Durante la mattina, sono stati somministrati circa 100 dosi di vaccini, prevalentemente contro l’influenza stagionale, contro il Covid 19 e contro altre patologie.