In Consiglio Comunale entra Catia Frezza

Santa Marinella, D’Emilio nuovo assessore ai servizi sociali e sanità –

“Questa mattina ho firmato il decreto di assegnazione di delega ai servizi sociali e sanità a favore del consigliere Pierluigi D’Emilio, che entrerà a far parte della mia giunta, anche quale rappresentante di Italia Viva. Ho ritenuto fosse doveroso, in questo difficilissimo momento di pandemia ed emergenza sanitaria, dotare questo settore dell’amministrazione comunale di una persona capace e in grado di dedicarsi con grande impegno e dedizione a tutte le numerose e gravose situazioni che dovranno

essere seguite e affrontate”. Lo dichiara il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei.

“Ringrazio il sindaco per la fiducia che ha riposto nella mia persona accetto l’incarico che mi è stato dato con un grande senso di responsabilità e spirito di servizio lasciando nelle competenti mani del sindaco Tidei le delega al turismo ben sapendo le sue conoscenze specifiche, acquisite in questo campo anche nelle passate esperienze maturate quale sindaco di Civitavecchia e quale primo vero promotore dello sviluppo del traffico crocieristico nel porto di Civitavecchia. Per ora posso solo dire che m’impegnerò al massimo perché il momento storico che stiamo vivendo richiede immediati interventi nel settore del sociale, per combattere le povertà emergenti anche se il mio obiettivo è di superare il mero assistenzialismo per avviare, di concerto con l’assessorato alle attività produttive un nuovo percorso di reinserimento nel mondo del lavoro. A questo andrà affiancato un potenziamento delle attività di supporto psicologico e non solo alle fasce più deboli della popolazione, ma anche alle famiglie, alle coppie separate e ai giovani.” Queste le prime dichiarazioni di Pierluigi d’Emilio.

“Auguro un buon lavoro a Pierluigi D’Emilio nuovo assessore ai servizi sociali di Santa Marinella ed alla nostra Catia Frezza, che gli subentrerà̀ in qualità̀ di Consigliere Comunale”, dichiara la Consigliera regionale di Italia Viva Marietta Tidei “A Pierluigi andranno deleghe importanti, come quelle dei servizi sociali, in un periodo in cui stare vicino alle persone, specie le più in difficoltà, sarà più importante che mai. Si rafforza ulteriormente la squadra di Italia Viva a Santa Marinella, con l’ingresso in Consiglio Comunale di Catia Frezza, che sono certa darà un forte contributo in termini di coesione e proposta a tutta la maggioranza. Da parte”.