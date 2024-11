Santa Marinella, definito l’accordo per il servizio di spurgo e stasamento collettori fognari e acque meteoriche –

Il Comune di Santa Marinella, in risposta ai recenti fenomeni climatici, ha approvato un accordo per il servizio di spurgo e stasamento dei collettori delle acque meteoriche e degli immobili di proprietà comunale. Questa misura si rende necessaria per garantire la sicurezza urbana e la prevenzione di possibili allagamenti che potrebbero causare danni alla pubblica e privata incolumità.

Gli interventi, che verranno effettuati secondo le effettive necessità del Comune, comprendono una serie di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria per il ripristino della funzionalità dei collettori e la rimozione di eventuali ostruzioni.

Gli interventi saranno effettuati mediante l’emissione di singoli “Contratti Ordinativi Attuativi – O.d.S.” da parte del Settore VI, fino al raggiungimento della somma prevista nell’accordo, per un importo di oltre 25mila euro.

Le principali attività previste dall’accordo, già sperimentato per la gestione e manutenzione del decoro urbano e delle strade, comprendono:

Interventi di emergenza:

Pulizia e spurgo dei collettori delle acque meteoriche collegati alle caditoie e pozzetti stradali;

Pulizia dei pozzetti alla base dei pluviali e dei tubi terminali;

Manutenzione delle fognature, inclusi i manufatti speciali, i tronchi fognari e le ispezioni video dei tratti fognari;

Pulizia e spurgo di Imhoff, fosse settiche e biologiche, pozzetti di utenze domestiche e non (es. scuole, uffici comunali);

Interventi di sollevamento acqua piovana a seguito di allagamenti,

Interventi programmati:

Pulizia e spurgo periodico dei collettori delle acque meteoriche e pozzetti stradali;

Rimozione di radici e altri detriti dai collettori e pozzetti stradali, con trasporto del materiale di risulta in discariche autorizzate;

Il Comune ha evidenziato come la situazione manutentoria dei collettori, spesso soggetta a ostruzioni dovute alla presenza di detriti e radici, esponga la città a potenziali rischi in caso di allagamenti.

Per questo motivo, si è deciso di intraprendere interventi straordinari e programmati per evitare disagi alla cittadinanza e garantire un efficace sistema di gestione delle acque meteoriche.

“Con l’approvazione di questo accordo – ha dichiarato il Sindaco Pietro Tidei – il Comune si impegna a tutelare la sicurezza pubblica e a prevenire le problematiche derivanti da eventi climatici estremi, lavorando in collaborazione con aziende specializzate per garantire il buon funzionamento delle infrastrutture fognarie e di drenaggio”.