Santa Marinella, nuova scuola materna “Carducci”, Tidei: “I lavori proseguono a spron battuto” –

“Proseguono a spron battuto i lavori per l’allestimento definitivo della moderna scuola materna “Carducci”, al fine di rendere Santa Marinella una città all’avanguardia dal punto di vista dell’edilizia scolastica.

Arrivati tutti i prefabbricati ordinati e necessari, da giorni è decollata a tutti gli effetti la costruzione dell’edificio, secondo cronoprogramma previsto e fin qui brillantemente rispettato.

La scuola materna sarà allestita in perfetta conformità rispetto a tutti gli standard di legge per plessi scolastici destinati all’infanzia. Sono quattro i moduli in questione al centro delle operazioni, per una realizzazione che, sempre secondo tempi stimati sarà pronta per fine inverno, settimane a cavallo tra fine febbraio e inizio marzo.

Ovviamente, l’ambizione dell’Amministrazione nel settore della pubblica istruzione e dell’edilizia scolastica non finirà: in primavera, sempre grazie a fondi PNRR per un importo di 500mila euro, sono già stati previsti lavori di allestimento di una efficiente e moderna mensa, pensata e destinata alle prossime generazioni santamarinellesi”.

Il Sindaco di Santa Marinella

Pietro Tidei