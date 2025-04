Santa Marinella, deceduto un uomo in un violento incendio divampato in un appartamento in via delle Colonie

Dalle 18:20 i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono impegnati a Santa Marinella, in Via delle Colonie, per un importante incendio in un appartamento al secondo piano di una palazzina di tre piani. Per cause ancora in corso di accertamento, l’incendio si è sviluppato rapidamente. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente con l’autobotte e l’autoscala, iniziando immediatamente le operazioni di spegnimento.

All’arrivo degli operatori, l’appartamento era però già completamente avvolto dalle fiamme. I Vigili del fuoco di Civitavecchia, con l’aiuto di un equipaggio dei Vigili del fuoco di Cerveteri sono comunque riusciti a contenere l’incendio evitando che si propagasse ulteriormente.

Purtroppo, quando i Vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento per completare le operazioni di spegnimento e di bonifica, hanno trovato il corpo di un uomo. Di cui ancora non si conoscono le generalità. Il personale sanitario del 118, presente sul posto insieme ai Carabinieri, non ha potuto fare altro che accertarne il decesso