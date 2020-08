Condividi Pin 1 Condivisioni

Il romanzo noir metropolitano che coinvolge il lettore nelle sue molteplici ed oscure vicende ambientate alla fine degli anni Settanta a Roma, in zona Prati

Santa Marinella, Daniela Alibrandi presenta ‘Delitti Fuori Orario’

di Beatrice Pucci

“Una dattilografa bisbetica e impicciona decide di rimanere in ufficio fuori orario, per rovistare tra gli effetti personali degli odiati colleghi alla ricerca di materiale compromettente da usare contro di loro; nello stesso momento e nello stesso quartiere si aggira un cinico assassino dalla personalità scissa, intento a mettere in atto il suo gioco crudele, affidando al caso la scelta della sua prossima, ignara vittima. Le vite solitarie di Alice e Mani Fredde/Mani Calde sono destinate a intrecciarsi fatalmente a causa dei bui e semisconosciuti sotterranei del rione Prati di Roma..” è la trama del noir metropolitano ‘Delitti fuori orario’ di Daniela Alibrandi, scrittrice di numerose pubblicazioni che hanno coinvolto e appassionato il lettore fino alla fine del romanzo.

Si ricordano infatti: Un’ombra sul fiume Merrimack (Nanowrimo, 2012), Nessun segno sulla neve (Edizioni Universo – Premio “Circe”, 2013), Quelle strane ragazze (Premio “Perseide”, 2014), Una morte sola non basta (Del Vecchio Editore, 2016), I Delitti Negati (L’Erudita, marchio Giulio Perrone Editore, 2019), I Misteri del Vaso Etrusco (Edizioni Universo, 2019 – Menzione di Merito, 2020) e l’antologia I doni della mente.

Pubblicato da Ianieri Edizioni, nella collana editoriale Notturni, ‘Delitti fuori orario’ è ambientato sul finire degli anni Settanta a Roma, nel quartiere Prati, ed è presente tra i finalisti del concorso ‘Romanzi in cerca d’autore 2018’ organizzato da Mondadori Store, Kobo Writing Life e Passione Scrittore, con premiazione al Salone del Libro di Torino.

In anteprima nazionale, la presentazione del libro si terrà mercoledì 26 agosto, alle ore 18.00 presso la Caffetteria Gli Autori di Santa Marinella.

Un romanzo noir ad alta tensione narrativa, da leggere tutto di un fiato.