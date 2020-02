Condividi Pin 1 Condivisioni

Presente anche il Sindaco Pietro Tidei

Santa Marinella: costituito il comitato

Gestione Emergenza Covid-19

Costituito oggi pomeriggio presso il Comune di Santa Marinella il “Comitato Gestione Emergenza COVID-19. Alla presenza del Sindaco Pietro Tidei, si è creato un gruppo di lavoro con Asl RM4, Croce Rossa, Misericordia, Carabinieri, Capitaneria di Porto, Polizia Locale, Nucleo Sommozzatori e Protezione Civile. Anche se al momento è stato confermato dalla Asl che non vi sono assolutamente casi di contagio da Coronavirus, nella nostra città, si è deciso di creare un piano di emergenza per fronteggiare eventuali necessità. Ciascuno per la propria competenza, ed in contatto diretto con la Regione Lazio e il Ministero della Salute. Il Comitato di gestione Emergenza, provvederà ad informare costantemente la cittadinanza, anche attraverso il sito internet del Comune, e provvederà ad individuare e valutare mano a mano tutte le possibili situazione e casi che potrebbero venirsi a creare. Con l’occasione si invitano i cittadini a non creare inutili allarmismi, di attenersi alle fonti ufficiali degli enti preposti e a stare tranquilli. 800118800 è il numero verde istituito dalla Regione Lazio per la CoViD19.