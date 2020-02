Condividi Pin 0 Condivisioni

Appuntamento alle 17 a Palazzo Falcone

Confermato per venerdì 28 febbraio l’incontro con i proprietari dei terreni di Olmetto Monteroni

L’amministrazione comunale ribadisce che è confermato l’incontro fissato per il giorno 28 febbraio, alle ore 17 nel palazzo comunale di piazza Falcone, con i proprietari dei terreni della frazione di Olmetto Monteroni per un nuovo confronto sul progetto di costituzione del Consorzio dei lottisti. Sono fugate di qualsiasi fondatezza le notizie apparse sui mass media in merito ad un fantomatico rinvio dell’assemblea a causa del Corona Virus.

“Ricordiamo ancora una volta – afferma il sindaco Alessandro Grando – che nel Lazio non ci sono limitazioni ad eventi pubblici e dunque non esistono motivazioni per procedere al rinvio dell’incontro. Invitiamo gli organi di stampa a valutare attentamente le notizie prima di diffonderle”.

Nel corso dell’assemblea il sindaco Grando ed il consigliere delegato Renzo Marchetti aggiorneranno i proprietari dei terreni circa l’avvio del procedimento per la realizzazione del Piano di lottizzazione.

“Questo piano – ribadisce il sindaco Grando – costituisce un’importante opportunità per tutti i titolari delle aree che, se costituiranno il Consorzio, potranno realizzare le opere pubbliche previste ottenendo significativi risparmi sugli oneri a loro carico”.