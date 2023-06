Madrina dell’evento, la campionessa Ilaria Molinari. Soltanto oggi sono stati raccolti 204,20 kg rifiuti.

Per la prima volta nel Lazio e in contemporanea in altre sei città d’Italia, Santa Marinella ha sposato una nuova ed importante iniziativa sulla tutela del mare e dell’ambiente circostante.

“Questa mattina nella suggestiva cornice del promontorio del Porticciolo Turistico di Santa Marinella – afferma il sindaco Pietro Tidei – abbiamo ospitato l’Associazione Apneafree che ha curato l’organizzazione della tappa di Roma ‘Spazza Apnea’, competizione nazionale di raccolta rifiuti in apnea e che grazie all’associazione è anche divertente, poiché sottoforma di gara con vincitori e premi.

Un’iniziativa carina appunto ed interessante che coinvolge tanti giovani, almeno 100 apneisti e 30 squadre, formate da tre persone, due svolgono l’attività in acqua ed una in terra.

Madrina dell’evento, la campionessa Ilaria Molinari che insieme al presidente dell’ass. Apneafree Antonio Cavallo hanno ringraziato il primo cittadino e il presidente del consiglio Emanuele Minghella per l’ospitalità e per aver sposato questa importante iniziativa che ha un incentivo in più rispetto alle tante altre attività di pulizia del mare e del territorio, ovvero essere una vera e propria gara con competizione ed agonismo, con vincitori e premi.

Grazie agli sponsor nazionali e locali, l’Ass. Apnea Academy può consegnare ai volontari buoni per l’attrezzatura, per l’acquisto di mute o maschere utili alle operazioni di pulizia ed ai giovani partecipanti piccoli robot riciclabili.

Altrettanti sono i buoni consegnati ai vincitori dei rifiuti più particolari, come la rimozione di una pompa bruciata di una piscina eseguita questa mattina sulla battigia.

Siamo molto favorevoli a promuovere queste attività così importanti per la valorizzazione del territorio che ci circonda, in quanto queste Associazioni “spazzano” via i rifiuti che purtroppo continuano ad essere abbandonati sulle spiagge e nelle acque del nostro amato mare.

Soltanto oggi sono stati raccolti 204,20 kg rifiuti. Insieme al presidente del consiglio Minghella – conclude il sindaco Tidei – ringraziamo il presidente Antonio Cavallo, la madrina dell’evento nonché campionessa Ilaria Moncani per aver trasformato la loro bellissima attività sportiva in qualcosa di veramente importante per la tutela del mare e dell’ambiente circostante”.