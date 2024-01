Santa Marinella, città dello sport: fari puntati sull’avanzamento lavori con 4 milioni di fondi PNRR –

“Tutti i progetti realizzati con i Fondi del Pnrr stanno seguendo il loro iter come nel caso specifico del Palazzetto dello Sport a dimostrazione della massima attenzione che questa amministrazione sta mettendo nei confronti delle opere già finanziate”. Lo hanno ribadito il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei e la delegata allo sport Marina Ferullo che hanno voluto fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori che interessano la costituenda Città dello Sport. Un’iniziativa che quando tutti i cantieri oggi in essere saranno chiusi rappresenterà una vera eccellenza per l’intero territorio e sarà in grado di dare risposte a migliaia di atleti professionisti e amatoriali, giovani, bambini, anziani e persone anche con disabilità. Fari puntati, infatti, sul restyling e sull’ efficientamento energetico del Palasport di via delle Colone e sui lavori anche in questo caso in atto già da oltre un mese per la costruzione della nuova piscina comunale. Infine potrà essere inaugurato già a fine mese il nuovo campo da Rugby. “Tutti risulti – ha subito precisato il sindaco – frutto di una attenta opera di gestione proprio dei fondi del Pnrr ottenuti partecipando a tutti i bandi proposti. Con un investimento totale che supera i 4 milioni e mezzo di euro, solo sul settore dell’impiantistica sportiva. In particolare, come conferma la delegata Ferullo, gli interventi che stanno interessando il Palasport proseguono speditamente e si auspica che l’impianto possa essere riaperto al pubblico già al termine della stagione estiva cosi da permettere la ripresa a settembre di tutte le attività e gli allenamenti anche delle associazioni locali. Sarà un impianto all’avanguardia «L’impresa che ha ottenuto l’appalto sta lavorando incessantemente realizzando i nuovi servizi igienici e la pavimentazione poiché sarà posizionata una nuova superficie radiante, che permetterà anche di abbattere i costi di gestione. Massima attenzione anche per la costruzione della nuova piscina comunale che sorgerà a ridosso dello stadio Ivano Fronti. Attualmente l’impresa sta provvedendo alla creazione dei plinti che poi sorreggeranno la copertura della piscina e del nuovo blocco di spogliatoi e tribune per il pubblico. L’impresa, dovrà ultimare le sue opere entro il prossimo mese di aprile, quando subentrerà nel cantiere la società che si è aggiudicata l’appalto promosso da Città Metropolitana. Si tratta di un progetto, approvato dal Coni, per ulteriori due milioni e mezzo di euro, necessari per ultimare la struttura e realizzare la vasca olimpionica di 25 metri. Santa Marinella potrà , pertanto vantare un impianto natatorio dove si potranno svolgere moltissime attività acquatiche, riabilitative, oltre ad allenamenti e competizioni agonistiche”.

Il sindaco, Avv Pietro Tidei

La consigliera delegata allo sport Marina Ferullo