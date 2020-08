Condividi Pin 3 Condivisioni

Santa Marinella, ciclista cade in una zona impervia. Interviene l’elisoccorso

Stava facendo mountain bike in solitaria lungo un percorso in zona Prato Rotatore quando è caduto. Per lui si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso a causa della zona impervia e al tipo di incidente. Il malcapitato non presentava una situazione critica, ma ha riportato alcune escoriazioni e un trauma commutativo. (non ricordava la dinamica dell’incidente e i momenti precedenti).

L’elisoccorso ha trasportato il ciclista presso il Policlinico Gemelli.