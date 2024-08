Santa Marinella: Chiusi a chiave i bidoni di via Enrico Fermi

Nei giorni scorsi i bidoni presenti nella via attigua al centro commerciale Maiorca, nella zona nord della città, sono stati chiusi e le chiavi consegnate ai commercianti e all’amministratore del complesso commerciale.

“L’intervento si è reso necessario per risolvere la situazione che si è venuta a creare in via Fermi, dove l’isola creata per la raccolta differenziata era diventata una discarica indiscriminata di rifiuti non regolarizzati dal calendario- ha spiegato il consigliere con delega all’ambiente Alessio Magliani-

In accordo con i commercianti e con l’amministrazione del condominio, abbiamo deciso di chiudere e consegnare loro le chiavi, dopo aver informato e spiegato dettagliatamente il modo e i tempi stabiliti nel calendario di raccolta.

Sono già stati multati commercianti provenienti da altre zone della città che conferivano in via Fermi in modo inappropriato e erroneo. Si tratta di un’azione sperimentale, che stiamo sorvegliando e che se avrà successo verrà proposta in altri siti della città in cui sono presenti negozi e attività.

Un altro intervento in questo senso è stato intrapreso in zona Elcetina e precisamente presso il condominio Oasi Rouge, dove è stato dismesso il centro unico di conferimento, perché anch’esso oggetto di scarico di rifiuti irregolare da parte di abitanti fuori zona. E’ stato attivato il servizio di raccolta porta a porta all’interno delle pertinenze del condominio. L’obiettivo è sempre quello di disincentivare le discariche abusive”, ha concluso il Consigliere.

“L’Amministrazione Comunale cerca con ogni suo mezzo di risolvere le varie questioni che riguardano la raccolta dei rifiuti domestici e commerciali. Nelle prossime settimane presentiamo un progetto finanziato da Città Metropolitana che prevede la realizzazione di una campagna di informazione e comunicazione in materia di raccolta differenziata, perché ancora oggi dopo anni, in molti non sanno come funziona”, ha commentato il sindaco Pietro Tidei