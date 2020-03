Santa Marinella, Centro Operativo Comunale operativo e reperibile per telefono e per email

Condividi Pin 0 Condivisioni

Si raccomanda di rimanere a casa

Santa Marinella, Centro Operativo Comunale operativo e reperibile per telefono e mail

Occhio al messaggio che sta circolando nelle ultime ore sulla piattaforme di messaggistica WhatsApp. Il Centro Operativo Comunale di Santa Marinella è operativo e sarà reperibile, per la prevenzione e la sicurezza, soltanto telefonicamente e via e-mai.

I volontari di Protezione Civile (Croce Rossa, Misericordia e Nucleo Sommozzatori) congiuntamente alle forze di polizia locali e all’amministrazione comunale, sono al lavoro per dare le opportune informazioni e consigli riguardo al COVID-19 e fornire eventuale assistenza agli anziani e a chi impossibilitato a muoversi o che non ha nessuno a cui rivolgersi, anche con trasporto urgente di farmaci a domicilio. Il C.O.C. è attivo e reperibile anche negli orari notturni, è in costante contatto con la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, con gli altri comuni limitrofi, e con la Asl RM 4.

Il numero di telefono è 331-8158910.

L’indirizzo e-mail : coc.santamarinella@gmail.com

Si raccomanda di contattare il personale esclusivamente telefonicamente o tramite indirizzo di posta elettronica.