Santa Marinella, celebrato il 106esimo anniversario della ricorrenza del 4 novembre –

Si è celebrato ieri mattina il 106esimo anniversario della ricorrenza del 4 novembre, giorno dedicato all’Unità d’Italia e alle Forze Armate.

La cerimonia si è svolta in via della Libertà alla presenza del sindaco Pietro Tidei, del presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella, degli assessori Ferullo e Mei, dei consiglieri comunali in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale. Schierati i rappresentanti delle Forze Armate e della Polizia Locale. Hanno preso parte le Associazioni di volontariato e d’arma del territorio e numerosi cittadini.

La commemorazione è iniziata con l’inno alla patria ed è poi continuata con la deposizione della corona d’alloro, benedetta dal parroco Don Salvatore Rizzo, in memoria dei caduti di tutte le guerre. La cerimonia dell’alzabandiera ha preceduto il solenne discorso del Primo Cittadino, che ha sottolineato l’importanza della commemorazione nel ricordare il sacrificio di tanti italiani caduti durante le guerre in difesa del Paese.

Il sindaco Tidei ha poi rivolto il suo discorso alle Forze Armate .

“Questa giornata è anche motivo di riflessione e di silenzio, nel rispetto della situazione internazionale e della grave crisi nel Medio Oriente e in altre parti del mondo- ha affermato il Primo Cittadino-

Ringrazio le Forze Armate e Militari, impegnati a tutela della sicurezza e della pace nelle zone devastate dalle guerre che ancora oggi si combattono e che mietono vittime innocenti, donne e bambini – ha continuato il Sindaco – Il loro servizio per la difesa dei principi della Costituzione e il contributo offerto nella vita di tutti i giorni in termini di competenze, professionalità e umanità sono di fondamentale importanza per la nostra città e per il Paese”, ha concluso il sindaco Tidei.