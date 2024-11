Roma, contrasto senza sosta all’aumento del numero di calabroni orientali –

Contrasto senza sosta nella Capitale all’aumento del numero di calabroni orientali.

Riporta sul suo profilo Facebook l’esperto Andrea Lunerti:

A Roma si lotta ancora contro l’espansione del calabrone orientale questo pericoloso vespide che ha scelto di nidificare a stretto contatto con gli ambienti domestici aumentando i rischi di conflitto con le attività umane e i pericoli per le persone ipersensibili alle punture come in questa abitazione nel quartiere di Casal Lumbroso.

Si lotta contro il clima e il tempo, la stagione ancora molto calda facilita le fasi dell’accoppiamento e la conseguente diffusione di questo insetto incredibilmente invasivo.