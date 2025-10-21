Santa Marinella – Capitale dell’Enduro: Successo Totale per il Trofeo delle Regioni UISP 2025 –

Si è concluso con un bilancio trionfale il weekend del Trofeo delle Regioni Enduro-Minienduro UISP 2025. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di quasi 200 piloti provenienti da tutta Italia, ha trasformato Santa Marinella nel cuore pulsante dello sport fuoristrada, confermando le ambizioni della città.

Domenica pomeriggio, presso il suggestivo scenario del Lungomare Marconi, si è svolta la cerimonia di premiazione finale, alla presenza del Sindaco Pietro Tidei, l’Assessore allo Sport Marina Ferullo, il Presidente del Consiglio Emanuele Minghella e il Consigliere Alessio Rosa.

Il Sindaco Pietro Tidei ha voluto celebrare la riuscita dell’evento, ribadendo l’importanza strategica di ospitare grandi manifestazioni sportive per lo sviluppo economico della città.

«Il successo di questo Trofeo non è solo sportivo, ma è un successo per l’intera comunità», ha dichiarato il Sindaco Tidei. «Abbiamo la missione di rendere Santa Marinella una vera ‘Città dello Sport’, e manifestazioni di tale livello, che uniscono la gara al fascino della nostra costa, ci permettono di raggiungere due obiettivi cruciali. Primo, offrire ai nostri giovani strutture e opportunità di eccellenza. Secondo, e non meno importante, attrarre quel turismo sportivo di qualità che genera introiti significativi per le nostre attività commerciali e che ci consente di allungare la stagione turistica ben oltre i mesi estivi, offrendo opportunità anche in autunno e in inverno. Siamo sulla strada giusta».

Particolarmente soddisfatta è apparsa l’Assessore allo Sport Marina Ferullo, che ha sottolineato il duplice risultato ottenuto in termini di partecipazione e ricaduta economica sul territorio:

«Voglio ringraziare il promotore Alessandro Martini (responsabile ENDURO UISP LAZIO), Il Sindaco Tidei, i colleghi che sono qui con noi oggi, il delegato Marco Ballarini, il Motoclub CAERVETUS, il Motoclub RUGGED e Motorsport Santa Marinella. Tutte le associazioni e i volontari. Eventi di questa portata richiedono un grande impegno e un impeccabile lavoro di squadra affinché la riuscita sia buona. Dietro l’adrenalina dei piloti c’è una macchina organizzativa complessa. Grazie a questo spirito di collaborazione, la nostra città continua a dimostrare la sua vocazione multidisciplinare e a consolidarsi come polo di attrazione sportiva per il Lazio e per l’Italia».