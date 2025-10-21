Appuntamento in Via Vilnius 5, dalle ore 7 alle ore 11

Ladispoli: Sabato 25 ottobre raccolta sangue con AVIS –

Sabato 25 ottobre i cittadini di Ladispoli avranno l’opportunità di partecipare a una nuova raccolta di sangue organizzata dall’AVIS locale. L’iniziativa si svolgerà dalle ore 7:00 alle ore 11:00 in Via Vilnius n. 5, offrendo un’occasione preziosa per contribuire a salvare vite e supportare le strutture sanitarie del territorio.

L’AVIS invita tutti coloro che sono idonei a donare a presentarsi, ricordando che il gesto del dono del sangue è semplice ma di grande importanza per chi ne ha bisogno. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini in buona salute che rispettano i requisiti previsti per la donazione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sede locale dell’AVIS o consultare il sito ufficiale dell’associazione. Donare sangue significa donare vita: un piccolo gesto che può fare una grande differenza.