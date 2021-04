Santa Marinella, cantieri stradali in giro per la città

Share Pin 2 Condivisioni

Si tratta di lavori in corso di esecuzione per conto di Acea Ato2

In giro per la città i residenti non hanno potuto far altro che notare diversi cantieri stradali.

Si tratta, come spiegato dalla delegata alla viabilità, Patrizia Befani, di lavori in corso di esecuzione per conto di Acea Ato2.

Gli interventi riguardano la fognatura del lungomare Guglielmo Marconi da via Garibaldi a via Battisti con il completo rifacimento del manto stradale.

Al via lavori in corso anche alla condotta idrica ammalorata di via della Vittoria con il completo rifacimento del manto stradale e quindi del rifacimento del manto stradale di via Cicerone da via di Veroli a via Pirgus.

Al via il rifacimento stradale anche a via Diaz e l’estensione della rete idrica per quasi 800 metri in via Poggio Bellavista con il rifacimento dell’intera carreggiata.

“Inoltre sono state previste numerose opere di ripristino puntuale in varie strade come via degli Etruschi, Aurelia, della Libertà. In via Cesare Battisti, da via Aurelia a via Meleagro, si provvede ad opere di manutenzione della fognatura con rifacimento della carreggiata stradale”, ha spiegato Befani.

“Un imponente lavoro di sistemazione ed ampliamento della rete idrica e fognaria, un grande investimento da parte di Acea Ato2 ed un grande risultato ottenuto per il miglioramento dei servizi ai cittadini”.

