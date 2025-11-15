Magliette personalizzate per raccogliere donazioni a favore della squadra

Santa Marinella Calcio: nuova iniziativa societaria per i tifosi –

È in crescita il numero dei tifosi rossoblù, che da alcune settimane sostengono, in maniera assidua e corretta, la squadra del Santa Marinella nel campionato di Promozione. È assodato che la formazione di mister Daniele Fracassa potrà giocare con l’uomo in più, soprattutto nelle gare interne disputate al “Fronti” grazie a questo Gruppo “Ultras” che incita, dal lato monte della tribuna, i propri beniamini per l’intera durata del match.

C’è comunque di più. È l’iniziativa denominata “Scendi in campo con il Santa Marinella” che consiste nello scrivere il proprio nome sulla nuova maglia di gioco della prima squadra e in cambio della donazione (di 35 euro) si potrà avere in omaggio una maglia identica a edizione limitata.

Per prenotazioni e ulteriori informazioni ci si può rivolgere presso la segreteria dello stadio Fronti, tramite e-mail a [email protected].

Articolo di Carlo Gattavilla