La terza struttura sarà pronta in due anni e sta sorgendo davanti all’Istituto Alberghiero

Ladispoli avrà tre palazzetti dello sport: il terzo pronto in due anni –

Un terzo palazzetto dello sport sorgerà sul cortile dell’Alberghiero a Ladispoli: Città Metropolitana di Roma Capitale ha finanziato l’opera con quasi due milioni di euro.

La struttura dovrebbe essere completa entro un paio d’anni ed oltre ad ospitare le attività fisiche degli studenti dell’istituto adiacente, ospiterà gli atleti delle associazioni oltre alle gare ufficiali di pallacanestro, pallavolo e altre discipline.

Ladispoli, oltre al suo storico Palazzetto e al nuovo Pala Sorbo, avrà anche una terza struttura coperta.

Il nuovo palazzetto sarà omologato per competizioni fino alla Serie C e sarà dunque dotato di spogliatoi, infermeria, magazzini e servizi igienici. Sarà dotato di un camminamento coperto che collegherà il palazzetto col campo.

Il PD di Ladispoli ha formalmente richiesto all’Amministrazione di dotare l’area adiacente di parcheggi vista la vicinanza del nuovo palazzetto all’Alberghiero, alla biblioteca comunale, all’ufficio postale e al prossimo centro di aggregazione giovanile.

Ad oggi, il cantiere del terzo palazzetto, è il più grande della città attualmente in corso.

(Immagine di repertorio)