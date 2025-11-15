Bezziccheri e compagni vogliono una vittoria per continuare a salire di classifica
Cerveteri atteso sul campo dell’Urbetevere, ultima in classifica –
Il Cerveteri vuole continuare a inanellare risultati positivi in campionato e per farlo è chiamato a vincere sul campo dell’Urbetevere, squadra in fondo alla classifica, contro la quale i verde azzurri vogliono centrare il successo.
13 punti nelle ultime 5 gare per la squadra di mister Ferretti, che dovrebbe ritrovare Dato, reduce da un infortunio e schierare bomber Bizziccheri dal primo minuto.
I verdeazzurri, quindi, sono alla ricerca di altri punti preziosi da aggiungere a quelli attuali, anche per capire dove possono arrivare.
Il via alle 11.00 sul campo dei via della Pisana.