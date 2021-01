Share Pin 0 Condivisioni

Il punto all’ordine del giorno passa, ma grazie al voto del presidente del consiglio Marongiu, mentre Sinistra Democratica vota contro

Santa Marinella, approvato il project sul cimitero, ma col no della Calistri –

Sinistra Democratica non ci sta e torna il conflitto in seno alla Maggioranza dell’Amministrazione Tidei in Consiglio Comunale.

Il tema è uno dei temi più sentiti e delicati in città: il project financing sull’allargamento del cimitero.

Claudia Calistri ha esordito con una dura presa di posizione sul punto all’ordine del giorno, dichiarando un voto contrario.

Forse era possibile aspettarselo, ma non presentato con le critiche mosse dalla consigliera.

Per la Calistri, Sinistra Democratica non può prestare il fianco alla politica del project financing, da sempre osteggiato dal movimento da lei rappresentato.

La consigliera paventa il rischio di una situazione analoga a quella del porticciolo, saldamente in mano a un privato, con tutti i limiti rappresentati per la cittadinanza.

L’unico distinguo lo fa sulla talassoterapia che, in quanto novità, non avrebbe sottratto nulla agli abitanti di Santa Marinella.

Meno duro sul project il presidente del consiglio comunale di Santa Marinella

Roberto Marongiu sottolinea che il rischio è soprattutto per il futuro della città.

“Ci troveremo tra quattro o cinque anni all’anno del collasso: è un punto di non ritorno” dice Marongiu.

Il motivo è che terminato lo spazio nell’attuale cimitero, per creare nuovi posti l’ente dovrebbe avviare degli espropri e trovare i fondi per edificare nuovi loculi.

Lo spettro del dissesto è dunque uno dei motivi, secondo Marongiu, per approvare la cessione a un privato.

Tra l’altro dice Marongiu, “sarebbe tramite un bando di gara europeo, con lo scopo di migliorare le richieste avanzate dal Comune”

Sono questi i motivi che lo spingono ad essere favorevole al progetto.

Il punto viene approvato, ma con il voto contrario della Calistri e quello a favore di Marongiu.

Claudio Lippi