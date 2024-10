Santa Marinella, aperta la graduatoria per l’accesso al programma di sterilizzazione dei cani di proprietà –

E’ aperta la graduatoria per l’accesso al programma di sterilizzazione dei cani di proprietà. L’ Amministrazione Comunale di Santa Marinella ha aderito al “Progetto di prevenzione del randagismo urbano e suburbano nell’anno 2024”, avviato dalla Asl Roma 4 e approvata dalla Regione Lazio in accordo con il Dipartimento di Prevenzione Asl RM 4.

La campagna interesserà i cani di proprietà con il fine di contenere le nascite indesiderate e contrastare il randagismo. Per poter accedere alla graduatoria si dovrà presentare domanda entro le ore 12:30 del 31 ottobre, compilando il modello che andrà consegnato in busta chiusa all’ufficio protocollo del Comune o tramite mail inviata alla posta elettronica del Comune di Santa Marinella.

“La sterilizzazione è uno dei pilastri fondamentali per la lotta al randagismo e per evitare che tanti poveri animali vengano abbandonati fin da cuccioli, perché indesiderati. Con questo programma, tante famiglie potranno accedere alla procedura, evitando che nascano cucciolate che poi rischiano di essere affidate ad adozioni che non sempre vanno a buon fine”, ha spiegato il sindaco Pietro Tidei.

Il progetto è importante anche per proteggere la salute del cane da patologie gravi e dai contagi di malattie trasmissibili sessualmente, come raccomandato dalle associazioni di medici veterinari. Inoltre si riduce l’aggressività tra soggetti dello stesso sesso e la possibilità di fughe nel periodo del calore.

Per l’ammissione al progetto il richiedente deve essere residente a Santa Marinella e avere un ISEE in corso non superiore ai 15 mila euro.

Le domande pervenute saranno valutate dal servizio comunale e poi sarà la stessa Asl Roma 4 a gestire la graduatoria in base ai fondi stanziati disponibili.

Nell’eventualità che il cane di proprietà non fosse ancora dotato di microchip, in concomitanza con l’operazione di sterilizzazione, verrà effettuata anche la microchippatura e l’iscrizione all’anagrafe canina.