Calcio, nuovo pareggio per la Virtus MSN

0-0 contro la Vejanese per la Virtus MSN, secondo pareggio consecutivo per i rossoblù

Si è conclusa con il punteggio di 0-0 la partita di seconda giornata del girone B di seconda categoria tra Vejanese e Virtus MSN. I ragazzi di mister Neto hanno guadagnato un nuovo punto in classifica, ma, questa volta, c’è qualche rammarico in più. Tra l’altro, la giornata non è iniziata al meglio per l’assenza dell’arbitro titolare dell’incontro che ha causato un ritardo iniziale di circa un’ora.

L’incontro si è confermato duro e complesso. La Vejanese è una squadra esperta e fisica che ha fatto valere il proprio peso. Dal canto loro, Molinari e compagni hanno cercato di sfruttare la propria freschezza e velocità, caratteristiche che danno parecchio fastidio agli avversari. Lo scontro è terminato con ben 3 espulsioni, 2 per la formazione della Tuscia e 1 per i ladispolani. Non solo, l’arbitraggio, stando alle parole del mister, avrebbe potuto essere ancora più severo.

Ma facciamo una piccola cronaca del match: il primo tempo è stato dominato dai rossoblù con gol annullato a Civero per fuorigioco di Magagnini. A questo, si sono aggiunte alcune occasioni sprecate; la seconda frazione di gioco, invece, è stata più spezzettata. Nonostante il nervosismo, ci sono state azioni interessanti da una parte e dall’altra. In particolare, la Virtus MSN ha sciupato 2 possibilità con Gagliardini e Neto proprio sul finale. Il problema dei ragazzi si è confermata la concretezza sotto porta, aspetto su cui il mister ha già iniziato a lavorare. Migliore in campo Iacono.

“C’è qualche rammarico – ha spiegato mister Neto dopo i 90 minuti – perché, se nella prima partita abbiamo dovuto recuperare lo svantaggio, stavolta potevamo portarla a casa con un po’ di cinismo sotto porta”.

Insomma, appuntamento con la vittoria rimandato a domenica 20 ottobre alle ore 11:00 quando i rossoblù saranno impegnati in una nuova trasferta, stavolta in quel di Manziana. Anche i giallo-verdi arrivano da due X consecutivi e sono, quindi, alla ricerca dei 3 punti in quello che, stando alle prime 2 giornate, sembra essere un girone molto equilibrato.