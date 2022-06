Si tratta di 500 metri di arenile a disposizione: previste operazioni analoghe, controlli agli accessi al mare e la riapertura della spiaggia naturista e della bau beach a Santa Severa

Santa Marinella, allestita una nuova spiaggia libera attrezzata in città –

“Come era stato promesso nei giorni scorsi, e nei tempi previsti, è stata resa fruibile e gratuitamente l’ampia spiaggia libera che confina con gli stabilimenti privati della Passeggiata a mare”.

Lo dichiara Il sindaco Pietro Tidei che negli scorsi giorni ha più volte mostrato, anche sui social network, l’andamento dei lavori

“Ieri mattina – racconta Tidei – mi sono recato personalmente per verificare l’esito dei lavori e sono stato felicemente sorpreso per la calorosa accoglienza avuta dai frequentatori spesso abituali di questo lido che hanno molto apprezzato le opere di sistemazione e messa in sicurezza dell’area in cemento nonché la presenza di un nuovo tratto di sabbia”.

“Saranno messi a disposizione come anticipato – prosegue –, anche alcuni lettini e ombrelloni sempre a titolo gratuito e la spiaggia libera sarà presidiata grazie alla presenza di uno steward”.

Lo spazio recuperato è di oltre 500 metri di arenile non in concessione e perfettamente fruibile.

“Procederemo già da lunedì mattina con altri tre interventi sempre volti a migliorare il look di alcuni scorci di litorale di Santa Marinella”, aggiunge Tidei.

“I primi lavori riguarderanno la spiaggetta libera in parte di ciottoli che confina con l ‘Hotel Cavalluccio Marino su lungomare Marconi”, dice.

Anche in questo caso ci sarà un piccolo ripascimento con la posa in terra di alcuni quintali di rena.

Si proseguirà poi con le stesse modalità verso nord riqualificando la spiaggia sita accanto all’approdo noto come Frinchillucci; quindi, lo stesso intervento interesserà Torre Chiaruccia.

“Credo – dice il Sindaco – che procedendo in tal senso potremo offrire agli abitanti e ai turisti un servizio molto utile per trascorre alcune ore in serenità andando incontro alle esigenze anche di quanti non possono o non vogliono recarsi negli stabilimenti balneari in concessione ed è giusto che sia così perché il mare è un bene prezioso, ma di tutti”.

Accessi al mare

Tidei spiega che anche gli accessi al mare saranno oggetto di monitoraggio, a causa di alcune segnalazioni che ne vedrebbero alcuni chiusi da cancelli.

Per quanto riguarda il litorale di Santa Severa è stata affidata alla Santa Marinella Servizi la manutenzione e gestione della spiaggia libera attrezzata dell’ex colonia marina di via Cartagine.

“Chi lo vorrà potrà noleggiare sdraio e ombrelloni o seguitare a usufruire gratuitamente dell’arenile”, spiega Tidei.

Infine, con la riapertura del Varco 54 delle Sabbie Nere di Furbara sono stati ripristinati gli spazi di arenile riservati ai naturisti, ovvero la famosa spiaggia nudista di Santa Severa ed altri, chiamati bau beach, dove sarà possibile portare con sé gli animali domestici.

“Questa amministrazione sta compiendo molti sforzi, anche nel settore dell’accoglienza turistica e valorizzazione del suo litorale – conclude Tidei – e per questo contiamo e auspichiamo anche in una proficua collaborazione con la popolazione, affinché si possa anche migliorare qualche eventuale situazione di criticità”.