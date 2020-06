Condividi Pin 1 Condivisioni

Volontari da oggi fino a settembre impegnati h24 per il monitoraggio e lo spegnimento di incendi su tutto il territorio

Santa Marinella, al via la campagna AIB –

Al via da oggi la campagna A.I.B (Antincendio Boschivo).

I volontari del Nucleo Sommozzatori di Santa Marinella saranno impegnati (come i vari volontari di protezione civile comunale in tutti i comuni del territorio) per il monitoraggio e lo spegnimento degli incendi sul territorio comunale.

E i volontari lanciano un appello anche ai cittadini chiedendo la massima collaborazione in fase di avvistamento di colonne di fumo e incendi.

Per dare un aiuto concreto si può infatti contattare la sala operativa della Regione Lazio al numero 803 555