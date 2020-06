Condividi Pin 1 Condivisioni

Appuntamento alle 18 al Granarone. L’iniziativa promossa dall’assessore Luciano Ridolfi

Cerveteri: domani la presentazione della task force per i commercianti –

Una Task Force per le attività produttive per la fase post lock-down.

Cerveteri: domani la presentazione della task force per i commercianti

Ad organizzarla, Luciano Ridolfi, Assessore alle Attività Produttive del Comune di Cerveteri, che domani, martedì 16 giugno alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone presenterà a cittadini e realtà imprenditoriali il tavolo di lavoro per assistere le attività commerciali in questo periodo di ripartenza dopo le limitazioni resesi necessarie per il contenimento della diffusione del covid-19.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alle Attività Produttive insieme ai Borghi Marinari di Roma e ad Emersum.

“Le chiusure, più che necessarie vista la gravissima situazione in cui ci siamo ritrovati da un punto di vista sanitario, hanno messo in gravissima difficoltà il tessuto economico e commerciale di tutto il paese – ha dichiarato l’Assessore Luciano Ridolfi – per questo come Assessorato competente in materia ho voluto dare vita a questa task force di supporto alla rete imprenditoriale, un segno di vicinanza e sostegno a quel settore dell’economia della nostra città che ne rappresenta il pilastro”.

L’ingresso alla presentazione è libero. Gli accessi saranno in ogni caso contingentati, nel rispetto delle norme previste dal DPCM. Obbligatorio indossare la mascherina.