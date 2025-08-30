Si tratta di una struttura prefabbricata che sta sorgendo in queste ore a Prato del Mare

Santa Marinella, al via i lavori per il nuovo asilo nido –

Era uno degli obiettivi di edilizia scolastica preventivata dalla seconda amministrazione Tidei e che aveva anche sollevato alcune polemiche per la sua ubicazione: si tratta dell’asilo nido a Prato del Mare.

Prato del Mare è un complesso privato di abitazioni sorto nella parte più a nord della città, alle spalle della vecchia piscina comunale e riunite sotto un unico consorzio che cura anche la gestione delle strade e dei servizi.

Asilo nido a Santa Marinella: le polemiche sorte dopo l’avvio dei lavori

In passato il consorzio aveva presentato un ricorso al TAR del Lazio proprio per interrompere i lavori, giudicato non processabile perché presentato fuori tempo massimo: ne era nata una polemica tra la presidente Donatella Mazzenga, il sindaco Pietro Tidei e il presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella.

Di fatto, i lavori sono poi proseguiti per tutto il 2024 e ora la struttura prefabbricata sta vedendo la nascita.

Sono previste tre aule per i bambini da 0 a 3 anni e spazi esterni e complementari accessibili senza barriere architettoniche.

I primi rilievi geologici nell’area risalgono alla fine del 2023 e le fondamenta a metà del 2024: i tempi di completamento non sono noti, ma i lavori ora sembrano andare con una maggiore accelerazione.