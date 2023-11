Lo comunicano il Sindaco Tidei e la Consigliera allo Sport Marina Ferullo

Il Palasport “Enzo De Angelis di Via delle Colonie, sarà oggetto di una profonda ristrutturazione. I lavori di adeguamento e modernizzazione dellimpianto sportivo saranno infatti avviati entro qualche giorno.

“I lavori di ristrutturazione generale partiranno a giorni affermano il Sindaco la Consigliera Ferullo ed interesseranno l’intera struttura, dal parquet alle tribune, alla copertura e agli interventi di manutenzione ordinaria degli spogliatoi. Renderemo il Palasport omologato per svolgere competizioni ed eventi di carattere nazionale ed internazionale. Per l’importante circostanza, l’impianto resterà chiuso alcuni mesi, il tempo necessario allo svolgimento dei lavori, affinché si possano svolgere in tutta sicurezza e soprattutto rispettando le tempistiche di affidamento. Un intervento atteso da più di 20 anni che ci permetterà inoltre di risolvere finalmente il problema delle barriere architettoniche attraverso la realizzazione di un apposito ascensore.

Santa Marinella, al via i lavori di ristrutturazione del Palasport

In questo contesto, sono già stati individuati e comunicati alle società sportive interessate, gli spazi alternativi dove le nostre associazioni potranno svolgere per i prossimi mesi, sia gli allenamenti che i rispettivi campionati di categoria, come ad esempio per la pallacanestro, dove in piena collaborazione con la società e con spirito di squadra è stata già fatta l’omologazione della palestra Carducci per svolgere regolarmente il campionato di Serie B femminile.

Ciò che invece reputiamo a dir poco sconcertante – aggiungono – sono le condizioni della palestra del Liceo Scientifico Galileo Galilei, la quale versa in uno stato di abbandono e trascuratezza incredibili, tantè che abbiamo inviato una missiva al Vice-Sindaco di Città Metropolitana per richiedere celermente gli interventi di risanamento degli ambienti; bagni inagibili, manutenzione fatiscente e attrezzature danneggiate oltre ad una manutenzione del verde esterno praticamente inesistente.

Va specificato continuano il Sindaco e la Ferullo che Città Metropolitana era completamente all’oscuro di tale situazione e che solo grazie al nostro sollecito il Vice-Sindaco Sanna si è prontamente adoperato per trovare una soluzione celere e fattibile, in collaborazione con il Comune, affinché si possano avviare in tutta sicurezza le necessarie opere di bonifica al fine di consentire le idonee attività sportive nei prossimi mesi. Ciò detto concludono a conclusone dei lavori, consegneremo alla città un Palasport moderno e funzionale per lo svolgimento di tutte le attività sportive in essere.