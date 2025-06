Santa Marinella e Santa Severa pronte per nuove giornate ecologiche: al via gli infopoint sulla raccolta differenziata

Il Comune di Santa Marinella, in collaborazione con Gesam, annuncia l’arrivo di nuove giornate ecologiche dedicate alla sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e alla tutela ambientale. Un’iniziativa che prevede l’allestimento di Infopoint nei punti più centrali del territorio comunale, a Santa Marinella sulla Passeggiata e a Santa Severa sul Lungomare all’altezza con via del Tirreno, presso l’area pedonale, per

offrire ai cittadini informazioni e supporto per una corretta gestione della raccolta differenziata.

“Grazie alla proficua collaborazione con Gesam – sostiene il Sindaco Pietro Tidei – intendiamo continuare a sensibilizzare i nostri concittadini sull’importanza cruciale di una corretta gestione dei rifiuti per proteggere e preservare l’ambiente che ci circonda, un patrimonio che dobbiamo tutelare per le generazioni future. Vogliamo assicurarci che tutti abbiano gli strumenti e le conoscenze necessarie per contribuire attivamente a rendere il nostro territorio più pulito, più bello e, soprattutto, più sostenibile. Queste iniziative – conclude il primo cittadino – dimostrano chiaramente l’impegno costante e tangibile per il verde, la tutela ambientale e, in definitiva, per una migliore qualità della vita per tutti”.

Le prime due date in programma sono sabato 28 giugno a Santa Severa, dalle ore 8:00 alle 12:30 e sabato 12 luglio a Santa Marinella, dalle ore 8:00 alle 12:30. Presso gli Infopoint, che avranno la forma di gazebo presidiati da personale addetto, i cittadini potranno ricevere chiarimenti e delucidazioni sulla raccolta differenziata, ritirare calendari aggiornati e opuscoli informativi.

“L’obiettivo – sostiene il consigliere delegato all’ambiente Alessio Magliani – è fornire tutte le indicazioni necessarie per un servizio di raccolta differenziata che sia sempre più efficiente e partecipato. L’iniziativa si inserisce nella campagna informativa e di sensibilizzazione per il verde e la tutela ambientale, in linea con quanto previsto dal contratto tra Gesam e il Comune di Santa Marinella che prevede l’organizzazione di sette incontri formativi nei punti di ritrovo allestiti sul territorio, secondo programma. Si tratta si un’attività che prosegue un percorso già avviato con successo anche lo scorso anno”.

Per il periodo estivo, sono già previste ulteriori date per gli Infopoint: a Santa Marinella sabato 9 agosto e a Santa Severa sabato 26 luglio e sabato 23 agosto.

Per qualsiasi ulteriore informazione, è possibile contattare l’eco-sportello al numero verde 800-774466.