Un natante di 18 mt prende fuoco al largo di Ostia, è in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia per spegnere l’incendio

Alle ore 9:30 di questa mattina, l’equipaggio della 17 A insieme agli specialisti del nucleo nautico dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia si è recato al largo di Ostia per un incendio sviluppatosi su un’imbarcazione di circa 18 metri.

Il rogo è scoppiato a una distanza stimata di 6-7 miglia nautiche dalla costa, per cause ancora in corso di accertamento. Al momento, i Vigili del Fuoco stanno percorrendo la tratta via mare per raggiungere il natante e completare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Non si hanno ancora informazioni su eventuali persone a bordo o feriti. Seguiranno aggiornamenti.