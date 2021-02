Share Pin 11 Condivisioni

Tante le proposte dedicate agli “Innamorati” dai Ristoratori del Litorale, sempre più pronti ad uscire dalla crisi

A San Valentino, per chi volesse festeggiare a Pranzo tra Ladispoli e Cerveteri, ci sono moltissime proposte interessanti dedicate a tutti gli “Innamorati” dai Ristoratori del Litorale.

San Valentino Ladispoli Cerveteri

Ormai divenuto insopportabilmente lungo, benché necessario, il periodo di limitazioni alla circolazione e all’apertura serale di bar, ristoranti e pizzerie, i Ristoratori di Cerveteri e Ladispoli, anche per il 14 Febbraio, cioè per la Festa degli Innamorati, hanno messo in campo moltissime nuove proposte, omaggi e menù speciali per le coppie e offerte particolari.

San Valentino, chi è aperto a Pranzo a Ladispoli e Cerveteri

Lungo è l’elenco dei Locali aperti a pranzo il giorno di San Valentino che animano il Litorale di Ladispoli e Cerveteri: una buona rassegna, completa di fotografie e descrizioni dei migliori locali si trova sul portale Baraonda Food, dove è possibile ordinare direttamente on-line da una quarantina di attività differenti. Baraonda Food è anche sui social: segui la pagina facebook, segui la pagina instagram.

Prenotare un tavolo e ordinare take away e delivery

Ristoranti, Pizzerie, Pub, Street Food, Pasticcerie sono raggiungibili direttamente da un semplice bottone da premere per effettuare subito la prenotazione di un tavolo o un ordine da asporto oppure per la consegna a domicilio di cibo e bevande. Inoltre il sistema si innesta direttamente sulle pagine web e social dei Locali, così è più facile ordinare da qualsiasi piattaforma, basta un semplice smartphone.

San Valentino, trova le proposte più interessanti a Ladispoli e Cerveteri

Sei un ristoratore? Unisciti a Baraonda Food

Baraonda Food è un progetto di Baraonda Studio dedicato a tutte le attività di ristorazione: il software baraondacommerce aiuta a digitalizzare e a gestire con semplicità gli ordini e le prenotazioni, con in più una vetrina web e social sempre aggiornata sulle offerte, i punti di forza e le specialità di ogni attività. In 48 ore è possibile attivare il proprio menù on-line, creare una linea grafica realizzata ad hoc con uno shooting video & photo professionale, attivare il proprio QR-Code, attivare promozioni, attività di remarketing da piattaforme web e social, e persino creare una propria APP personalizzata. Baraonda Food è un alleato formidabile per tutti i ristoratori che, in questo momento di crisi, vogliono individuare e fidelizzare nuovi clienti, e tenerli sempre aggiornati sulle novità del momento.

