“Salviamo la regina”, dai ragazzi il progetto sulle api nel Parco Bracciano-Martignano

Nella Settimana Europea dei Parchi si è concluso il programma di educazione ambientale GENS: a Bracciano gli studenti di Roma hanno scoperto l’importanza del mondo apiario

“Salviamo la Regina. Conoscere e salvaguardare il mondo delle api”: si è concluso a Bracciano (Roma) nella fattoria didattica dell’Associazione Assistenza Integrazione Sociale Onlus (AAIS) il progetto di educazione ambientale rivolto ai 35 alunni delle classi seconde della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Statale Via Crivelli di Roma, promosso dal Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano nell’ambito di Gens – Giorni Verdi, programma della Regione Lazio. L’incontro è stato coordinato l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e patrocinato dal Comune di Bracciano ed è avvenuto a ridosso della Giornata mondiale delle api e nell’ambito del cartello di eventi promossi dall’area naturale protetta per festeggiare la Settimana Europea dei Parchi.

Guidati da tecnici specializzati, gli studenti sono stati accompagnati alla scoperta dell’affascinante mondo delle api e dell’importanza della regina e delle operaie per la preservazione e la salvaguardia dell’ecosistema naturale. Tutti hanno rigorosamente indossato la tuta gialla da apicoltore, destreggiandosi tra arnie, favi e alveari. “L’entusiasmo con cui i bambini hanno concluso il percorso di educazione ambientale sulle api – commentano Tiziana Pepe Esposito e Daniele Badaloni, rispettivamente Commissario straordinario e Direttore dell’ente di gestione del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano – è la misura dell’investimento dei progetti regionali nelle giovani generazioni per la tutela degli ambienti naturali nell’armonica fusione dell’uomo con la flora e la fauna, compreso il mondo degli insetti. Un particolare ringraziamento per la sinergia nell’azione va alla dirigenza scolastica del Crivelli e agli insegnanti coinvolti, all’amministrazione comunale braccianese, all’ISPRA e all’AAIS per l’ospitalità e l’ottima organizzazione.”