Condividi Pin 2 Condivisioni

La petizione lanciata a novembre 2019 e prevede la raccolta di un milione di firme in almeno 7 Paesi Europei

“Salviamo api e agricoltori”: la raccolta firme prorogata fino al 31 marzo –

“Salviamo api e agricoltori”: la raccolta firme prorogata fino al 31 marzo

E’ stato prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine per la raccolta di firme dell’iniziativa dei cittadini europei “Salviamo api e agricoltori”.

La petizione è stata lanciata a novembre 2019 e prevede la raccolta di un milione di firme in almeno 7 Paesi Europei.

L’iniziativa dei Cittadini Europei consente di chiedere alla Commissione europea di elaborare un atto normativo.

La petizione deve essere firmata da almeno un milione di cittadini in rappresentanza di almeno un quarto dei Paesi dell’Unione Europea (attualmente almeno sette Paesi).

L’Alleanza per l’iniziativa dei Cittadini Europei “Salviamo api e agricoltori” ha lanciato la raccolta firme ICE (Iniziativa Cittadini Europei) per vietare pesticidi, trasformare agricoltura e salvare la natura, è composta da una rete di oltre 140 ONG ambientali, organizzazioni di agricoltori e apicoltori, sindacati, fondazioni di beneficenza e istituzioni scientifiche distribuite in tutta l’Unione europea, che lavorano insieme per conciliare agricoltura, salute e biodiversità, perché la protezione delle persone, delle api e degli agricoltori vanno di pari passo.