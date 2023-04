Salute e benessere: facciamo chiarezza sulla chirurgia plastica e ricostruttiva

Chiunque, guardandosi in uno specchio, vorrebbe vedere restituita un’immagine piacevole e gratificante e vorrebbe sentirsi costantemente a proprio agio quando si muove nel mondo.

Non si tratta di essere catalogati secondo degli standard specifici di bellezza, ma di piacere e di piacersi a prescindere da quali siano gli stereotipi del momento. A volte, però, quello che succede è di non vedere il riflesso che ci si aspetterebbe e, anzi, di osservare caratteristiche e difetti che possano diventare motivo di insicurezza e di mancata autostima.

A volte, invece, non ci si piace più perché qualcosa nel tempo è cambiato a causa dell’età, delle gravidanze, ma anche per ragioni legate ad incidenti, malattie, traumi. In questi casi particolari la convivenza con il tratto detestato può avere delle ripercussioni psicologiche ancora più importanti.

Oggi è possibile ovviare alla maggior parte di questi problemi grazie alla chirurgia estetica e plastica. Un intervento mirato e risolutivo può aiutare la persona nel raggiungere esattamente l’aspetto che vorrebbe avere e a ritrovare così la serenità e la fiducia in sé.



Scegliere con cura a chi affidarsi

Sottoporsi ad un intervento, anche qualora lo si faccia non per motivi di salute ma per motivi estetici, è per il paziente un momento estremamente delicato. Per tale ragione è importante rivolgersi a personale medico esperto che segua passo dopo passo il paziente nella strada che lo conduce alla riscoperta di sé.

Il medico specializzato in chirurgia plastica e ricostruttiva Gianpaolo Tartaro, per esempio, ha dedicato la sua vita professionale ad aiutare le persone a ritrovare il proprio benessere individuando la soluzione più adatta al problema riscontrato.

In questo percorso viene curato tutto, non solo l’aspetto fisico, ma anche quello psicologico del paziente e vengono messe in atto una serie di strategie mirate e personalizzate. Tra l’altro, è fondamentale sfatare il mito che alla chirurgia plastica ed estetica ricorrano solo alcune categorie. È un settore che riesce a coprire i bisogni di persone di tutte le età e a prescindere dal sesso.

Oggi molti uomini decidono di sistemare il proprio addome dopo una dieta importante o di ridurre le mammelle quando sono troppo grandi o di ingentilire il viso laddove ci sia un naso troppo consistente o un importante doppio mento. Così come tante donne decidono di contrastare la palpebra cadente, di riportare la pancia com’era prima di una gravidanza eliminando il tessuto epidermico in eccesso, di mantenere il seno giovane e sodo, di lottare contro e l’adipe.



I requisiti da rispettare per sottoporsi a un intervento chirurgico

È importante ricordare che, qualora si decida di perseguire la strada della chirurgia plastica ed estetica, il corpo deve godere di buona salute e non essere afflitto da problemi di salute. Infatti le analisi preliminari agli interventi saranno numerose e specifiche perché bisognerà essere sicuri di essere nella giusta condizione per affrontare l’operazione serenamente e senza complicazioni.

Bisogna anche tenere conto del tempo che sarà necessario per riprendersi dall’operazione e, quindi, calcolare al meglio i tempi di convalescenza e di fermo delle normali attività, anche se ad oggi i recuperi sono diventati piuttosto rapidi grazie all’uso di tecnologie sempre meno invasive.

Sarà fondamentale, poi, arrivare all’operazione con le idee chiaree sapendo cosa esattamente si voglia ottenere dal trattamento. Per il resto la differenza la farà l’esperto a cui ci si sarà affidati che troverà la strategia più adatta per raggiungere il risultato sperato e che, soprattutto, accompagnerà il paziente nella riscoperta della propria bellezza e nell’apprezzamento del proprio corpo, eliminando gli elementi di fastidio e donando al paziente nuove ragioni per piacersi.