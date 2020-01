Condividi Pin 6 Condivisioni

Nei primi giorni gli sconti potranno variare dal 20% al 30%, per poi aumentare fino al 60% e 70%

Saldi 2020, sabato 4 gennaio al via lo shopping a Roma

E’ finalmente arrivato il mese preferito dalle donne. Dopo il magico Natale, un Capodanno scoppiettante darà vita al tanto amato shopping “no stop” che prenderà piede con l’arrivo degli attesi saldi 2020. In alcune città italiane infatti la corsa alla cassa è già partita, ecco nel dettaglio le date di inizio e fine saldi nel Lazio e a Roma.

Saranno ben sei le settimane a disposizione per acquistare i prodotti scontati e tanto desiderati. A Roma, i saldi invernali prenderanno il via sabato 4 gennaio e si concluderanno sabato 15 febbraio. Sia in centro che su tutte le piattaforme e-commerce.

Saldi invernali 2020: le date nel Lazio

-A Rieti: dal 4 gennaio al 15 febbraio 2020;

-A Viterbo: dal 4 gennaio al 15 febbraio 2020;

-A Roma: dal 4 gennaio al 15 febbraio 2020;

-A Frosinone: dal 4 gennaio al 15 febbraio 2020;

-A Latina: dal 4 gennaio al 15 febbraio 2020.