In occasione della serata conclusiva della Festa del Santo Patrono, il Sindaco Gubetti con gli Assessori Parroccini e Cennerilli hanno annunciato pubblicamente il tema

“Come oramai tradizione, domenica sera in occasione della serata conclusiva della Festa di San Michele Arcangelo, abbiamo svelato il tema della sfilata dei carri della prossima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti. Saranno dedicati a quell’arte che da sempre rende l’Italia famosa nel mondo, il cinema!

Ora i Rioni avranno il giusto tempo per presentare la loro proposta e sin da ora, auguro loro un buon lavoro e una buona preparazione: il successo della sfilata dei carri dipenderà anche dalla loro fantasia, inventiva e voglia di offrire spettacolo, lanciando come sempre sono soliti fare, anche messaggi dall’alto valore simbolico e morale”.

A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che domenica sera insieme agli Assessori Parroccini e Cennerilli ha annunciato pubblicamente il tema su cui verterà la sfilata dei carri allegorici dei Rioni in occasione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti dell’Estate 2025.

Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, la sfilata dei carri allegorici sarà dedicata al Cinema

“Hanno già ritirato la busta contenente il tema della sfilata – prosegue l’Assessore Manuele Parroccini – i Rioni presenti alla Festa, ovvero Casaccia Vignola, Garbatella, Boccetta, San Pietro, Madonna dei Canneti e Pro Loco Due Casette. I Rioni mancanti possono ritirarla presso la Segreteria del Sindaco, cosa che il Rione Fontana Morella ha fatto nella giornata di lunedì. Il termine ultimo per la presentazione del proprio carro è fissato per lunedì 9 giugno.

A parità di tema presentato, farà chiaramente fede l’orario e il giorno di consegna e il Rione che dovrà ripresentare il tema avrà una ulteriore settimana di tempo per la consegna”.

“Il tema scelto offre ampie possibilità ai Rioni – aggiunge l’Assessore Parroccini – potranno infatti realizzare un carro basandosi su un film nato dalla loro fantasia, rivisitandone uno famoso oppure replicarlo in maniera fedele. Ciò che chiediamo loro, oltre che di regalarci delle emozioni, è ovviamente quello di pensare a scene che possano trasmettere dei messaggi simbolici allo spettatore, in particolar modo in questo preciso contesto storico dove è importante veicolare i valori della pace, dell’uguaglianza e dei diritti universali. Sono certo che come sempre, sapranno sorprenderci realizzando una sfilata piena di sorprese e spettacolo”.

Commenta l’annuncio del tema della sfilata dei carri allegorici anche l’Assessore Francesca Cennerilli, che dichiara: “Il cinema è una pietra miliare della cultura italiana. Possiamo vantare tra il XX e XXI secolo registi e attori che hanno fatto conoscere l’Italia al mondo intero e che ancora oggi rappresentano fonte di ispirazione.

Sin dal mio ingresso in Giunta, insieme all’Assessore Parroccini e al Sindaco ho incontrato svariate volte i Rioni: lo abbiamo fatto per organizzare la Festa del Patrono e continueremo a farlo in vista della Sagra dell’Uva e del Vino di questa estate, l’evento che da sempre richiama in città decine di migliaia di visitatori.

Ai Rioni tutti, auguro un buon lavoro e ribadisco nuovamente la mia totale disponibilità ad affiancarli per ogni cosa di cui necessitino”.