Insigniti del marchio i meloni e carciofi di “Orto Etrusco”, i tozzetti rosa e i forni Piergentili, Travagliati, Antico Forno di Marzio e Ristorante Zì Maria

Prosegue il lavoro della Commissione De.C.O. – Denominazione Comunale d’Origine del Comune di Cerveteri, riconoscimento istituito per tutelare e valorizzare un prodotto tipico, una ricetta tradizionale, un’attività agroalimentare o un prodotto dell’artigianato di Cerveteri.

Nell’ultima seduta, insigniti del marchio i meloni e i carciofi dell’azienda “Orto etrusco” di Nicola Corati, i Tozzetti Rosa di Cerveteri e i forni Piergentili, Travagliati, Antico Forno di Marzio e Ristorante Zì Maria che avevano presentato la propria candidatura.

Denominazione comunale d’Origine, nuovi riconoscimenti alle eccellenze agroalimentari di Cerveteri

“Il riconoscimento De.C.O. è garanzia di qualità e di tradizione, un marchio che viene assegnato a quelle realtà agricole, artigiane e imprenditoriali del nostro territorio che si distinguono per la loro storia in città, per unicità e per capacità di produrre un qualcosa identificabile e capace di portare il nome di Cerveteri anche al di fuori dei confini cittadini – ha dichiarato il Vicesindaco Riccardo Ferri, anche Assessore all’Agricoltura – sin dalla sua istituzione sono molte le realtà della nostra città alle quali è stato conferito il marchio De.C.O., marchio assegnato dalla nostra commissione che vede la partecipazione, sotto la guida di Catia Minghi, consulente enogastronomica, Freelance e Wine blogger, di esperti in vari settori della nostra città”.

“Il lavoro chiaramente proseguirà anche in futuro – ha aggiunto il Vicesindaco Ferri – un lavoro che come sempre punta a promuovere e valorizzare le eccellenze della nostra terra e dei nostri produttori”.