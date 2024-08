Sagra dell’Uva e del vino a Cerveteri: il programma di oggi

Seconda giornata di eventi oggi, 𝘃𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀ 𝟮𝟯 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼, per la 𝟲𝟭𝗲𝘀𝗶𝗺𝗮 𝗲𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦𝗮𝗴𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗨𝘃𝗮 𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗩𝗶𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗶 𝗖𝗲𝗿𝗶𝘁𝗶!

L’esordio di ieri è stato 𝗱𝗮𝘃𝘃𝗲𝗿𝗼 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲: un pubblico numerosissimo ieri ha accolto il concerto dei “𝗥𝗲𝗤𝘂𝗲𝗲𝗻”. Dalle 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟴:𝟬𝟬 apertura degli stand delle 𝗮𝘇𝗶𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗮𝗴𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗲 𝗲 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗴𝗶𝗮𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼: da 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗥𝗶𝘀𝗼𝗿𝗴𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 a 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗔𝗹𝗱𝗼 𝗠𝗼𝗿𝗼, passando per 𝘃𝗶𝗮 𝗖𝗲𝗿𝗲𝘁𝗮𝗻𝗮, 𝘃𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗠𝘂𝗿𝗮 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮𝗻𝗲 e 𝘃𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗡𝗲𝗰𝗿𝗼𝗽𝗼𝗹𝗶 tantissimi produttori e realtà tutte da scoprire! In contemporanea, al 𝗣𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗟𝗲𝗴𝗻𝗮𝗿𝗮 c’è “𝗚𝘂𝗮𝗿𝗱𝗮 𝗺𝗮𝗺𝗺𝗮… 𝘃𝗮𝗱𝗼 𝗶𝗻 𝗺𝗼𝘁𝗼 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗼!”, giro in moto o in quad per bambini e ragazzi – 𝗜𝗻𝗳𝗼 𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶: 𝟯𝟯𝟰𝟵𝟴𝟯𝟱𝟭𝟴𝟭.

Alle 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟴:𝟯𝟬 passeggiata archeologica alla 𝗩𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗜𝗻𝗳𝗲𝗿𝗶 e al 𝗟𝗮𝗴𝗵𝗲𝘁𝘁𝗼… in attesa di un meraviglioso “𝗧𝗿𝗮𝗺𝗼𝗻𝘁𝗼 𝗲𝘁𝗿𝘂𝘀𝗰𝗼” – 𝗜𝗻𝗳𝗼 𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶. 𝟯𝟱𝟯𝟰𝟭𝟬𝟳𝟱𝟯𝟱- In serata…la “𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗩𝗶𝗻𝗼 𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗦𝗮𝗽𝗼𝗿𝗶” in 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗔𝗹𝗱𝗼 𝗠𝗼𝗿𝗼 con il 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝗼 𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗼 𝗮 𝗟𝘂𝗰𝗶𝗼 𝗕𝗮𝘁𝘁𝗶𝘀𝘁𝗶 e in 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 una favolosa 𝘀𝗲𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗮𝗻𝗻𝗶 ‘𝟵𝟬 con 𝗗𝗲𝗲𝗷𝗮𝘆, 𝘃𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁, 𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 ed 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶!