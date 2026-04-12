La conduttrice torna in città sabato sera tra musica, entusiasmo del pubblico e una curiosa promozione gastronomica: “Carciofi eccellenti!”

Sagra del Carciofo, visita a sorpresa di Andrea Delogu a Ladispoli durante il live di Giuliano Palma –

Ladispoli – Una serata all’insegna della musica, della tradizione e delle sorprese quella di sabato, nel pieno della 73ª Sagra del Carciofo Romanesco, evento simbolo della città capace ogni anno di richiamare migliaia di visitatori.

Sul palco, il live di Giuliano Palma ha acceso l’entusiasmo del pubblico, trasformando il centro cittadino in un grande spazio di festa tra musica e partecipazione.

A rendere la serata ancora più speciale è stata la presenza inattesa di Andrea Delogu, tornata a Ladispoli dopo l’esperienza del Capodanno 2025. La visita a sorpresa non era stata annunciata ufficialmente ed è emersa solo successivamente.

A renderlo noto è stato il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo social, condividendo con i cittadini l’incontro e alcuni momenti della serata.

Tra musica e convivialità, la conduttrice ha anche avuto modo di assaggiare il protagonista assoluto della manifestazione: il carciofo romanesco. Il giudizio è stato più che positivo, con una promozione “a pieni voti” che ha strappato sorrisi e sottolineato ancora una volta la qualità delle eccellenze locali.

Una serata riuscita, dunque, che ha unito spettacolo e tradizione, confermando la Sagra del Carciofo Romanesco come uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del territorio.