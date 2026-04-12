73ª Sagra del Carciofo di Ladispoli: grande successo per la giornata con gli atleti olimpici Francesca Lollobrigida e Daniele Di Stefano –

In occasione della 73ª edizione della Sagra del Carciofo Romanesco di Ladispoli, domenica alle ore 12:00 in Piazza Rossellini si è svolto uno degli appuntamenti più attesi dell’intera manifestazione, che ha visto la partecipazione di due ospiti d’eccezione: gli atleti olimpici Francesca Lollobrigida e Daniele Di Stefano, reduci dalle competizioni di Milano-Cortina 2026.

La piazza ha risposto con entusiasmo straordinario, gremita di cittadini e visitatori che hanno accolto i due campioni con calore e partecipazione. Un’atmosfera gioiosa e festosa ha accompagnato l’intero evento, tra applausi, sorrisi e grande orgoglio per due atleti simbolo dello sport italiano, entrambi residenti nella nostra città e profondamente legati al territorio.

Ai due campioni sono stati consegnati omaggi da parte dell’Amministrazione comunale, come segno di riconoscimento per i prestigiosi risultati raggiunti e per l’esempio positivo che rappresentano.

In particolare, Francesca Lollobrigida – la “mamma atleta”, come lei stessa ama definirsi, capace di conquistare ben due medaglie d’oro alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 – è stata nominata simbolicamente “Sindaco per un giorno” dal primo cittadino Alessandro Grando, tra l’entusiasmo del pubblico.

Successivamente, insieme al Sindaco Grando, i due atleti hanno premiato i vincitori del concorso di sculture di carciofi, altro momento centrale della manifestazione, salutando poi tutti i presenti e concedendosi a foto e strette di mano con i cittadini.

“È stata una giornata straordinaria, resa ancora più speciale dall’affetto e dalla partecipazione della nostra comunità – ha dichiarato il Sindaco Alessandro Grando –. Vedere Piazza Rossellini così viva, piena di entusiasmo e orgoglio, è la dimostrazione di quanto questa manifestazione sia nel cuore dei ladispolani. La presenza di Francesca e Daniele, che hanno portato il nome dell’Italia e della nostra città ai massimi livelli, ha regalato emozioni autentiche e indimenticabili a tutti noi, soprattutto ai più giovani”.