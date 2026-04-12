Nella mattinata di domenica, a Ladispoli, grande partecipazione dei cittadini durante il tradizionale giro tra le opere dedicate al carciofo

Sagra del Carciofo, bagno di folla per il sindaco Grando tra le sculture artistiche –

Ladispoli – Prosegue con entusiasmo la Sagra del Carciofo Romanesco, evento simbolo della città che ogni anno richiama visitatori e residenti tra tradizione, gastronomia e creatività.

Nella mattinata di domenica, in occasione del consueto giro tra le suggestive sculture di carciofi, il sindaco Alessandro Grando ha preso parte a uno dei momenti più caratteristici della manifestazione, incontrando cittadini e visitatori lungo il percorso espositivo.

Le opere, realizzate con grande maestria e fantasia, hanno fatto da cornice a un clima di forte partecipazione popolare. Numerose le persone che si sono avvicinate al primo cittadino per un saluto, una stretta di mano o semplicemente per condividere qualche parola, accompagnandolo con calore e sostegno durante la visita.

Un momento che ha evidenziato ancora una volta il legame tra amministrazione e comunità, in un contesto festoso che rappresenta il cuore pulsante della vita cittadina.

La Sagra del Carciofo Romanesco si conferma così non solo come appuntamento enogastronomico di rilievo, ma anche come occasione di incontro, identità e valorizzazione del territorio, capace di unire generazioni diverse nel segno della tradizione e della convivialità.